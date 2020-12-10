Из-за травмы мозга девушка забыла собственного мужа и вышла за него замуж второй раз

В течение последующих двух лет молодые люди оставались вместе, хотя в их отношениях не было того романтизма и привязанности, что были до травмы, они были похожи на соседей по комнате, а не на партнеров. Однако Брейден не был намерен сдаваться и продолжал свои попытки напомнить Лоре, кто он такой. Несмотря на то, что она не помнила его, он постоянно оставлял ей любовные записки. И настойчивость мужчины дала свои плоды. «Я подошла к Брейдену и сказала, что не могу находиться в браке, которого не помню, но я хочу его вспомнить, хочу его узнать, поэтому просто пригласила его на свидание. Потом еще на одно, а на третьем мы уже вовсю флиртовали», – заявила женщина.

19 августа Брейдан сделал Лоре повторное предложение руки и сердца, и она его приняла. «Мы оба знали, что нам просто нужно пожениться. Не могу этого объяснить, да и муж не может, но это было правильно», – пояснила она, добавив, что они хотят сыграть свадьбу в следующем году.

Фото: кадр из видео на YouTube

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