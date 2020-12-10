Из-за травмы мозга девушка забыла собственного мужа и вышла за него замуж второй раз
Как сообщает онлайн-издание Unilad, жительнице Канады было всего 23 года, у нее все было хорошо, она всего 9 месяцев назад вышла замуж и была очень счастлива. Однако несчастный случай полностью перевернул ее жизнь. Из-за упавшего ей на голову шеста у нее случилась серьезная черепно-мозговая травма. Лора осталась жива и выздоровела, однако ее память серьезно пострадала – настолько, что она не смогла вспомнить собственного мужа Брейдена.
Паре, очевидно, было очень трудно приспособиться к новым обстоятельствам. Брейдан чувствовал себя чужим человеком для собственной жены: «Это было душераздирающе: пытаться забыть, как мы смеялись и хорошо проводили время вместе, и думать о том, что теперь она даже не знает, кто я такой. Она пугалась всякий раз, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви», – признался он. В то же время Лора, потерявшая все воспоминания, чувствовала себя в ловушке, будто у нее отняли право выбора.
В течение последующих двух лет молодые люди оставались вместе, хотя в их отношениях не было того романтизма и привязанности, что были до травмы, они были похожи на соседей по комнате, а не на партнеров. Однако Брейден не был намерен сдаваться и продолжал свои попытки напомнить Лоре, кто он такой. Несмотря на то, что она не помнила его, он постоянно оставлял ей любовные записки. И настойчивость мужчины дала свои плоды. «Я подошла к Брейдену и сказала, что не могу находиться в браке, которого не помню, но я хочу его вспомнить, хочу его узнать, поэтому просто пригласила его на свидание. Потом еще на одно, а на третьем мы уже вовсю флиртовали», – заявила женщина.
19 августа Брейдан сделал Лоре повторное предложение руки и сердца, и она его приняла. «Мы оба знали, что нам просто нужно пожениться. Не могу этого объяснить, да и муж не может, но это было правильно», – пояснила она, добавив, что они хотят сыграть свадьбу в следующем году.
Фото: кадр из видео на YouTube
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