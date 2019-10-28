Из-за сверхредкой болезни кожа годовалой девочки покрылась ожогоподобными волдырями и полностью облезла

Поцеловав дочку на ночь и заметив небольшой комариный укус на ее лобике, Кейси и не думала беспокоиться. Однако уже на следующий день след от укуса увеличился в размере почти до трех сантиметров. Чтобы перестраховаться, женщина сразу же отвела дочку к врачу. Доктор заподозрил у Хантар вирус коксаки - распространенное детское заболевание, и, прописав антибактериальную мазь, отправил ребенка домой, со словами, что все пройдет само собой. Однако уже через сутки состояние Хантар только ухудшилось, след от укуса превратился в волдырь и распространился на шею малышки. Кейси сразу же отвела дочь к врачу для повторной диагностики, однако врач настаивал на прежнем диагнозе.

Вернувшись домой, спустя час после визита к доктору, Хантар напугала Кейси истошным воплем. Увиденная дальше картина привела женщину в оцепенение: лицо, шея и руки девочки были покрыты красными лопнувшими волдырями. Хантар выглядела так, будто кто-то вылил на нее таз с кипятком.

Кейси тут же отвезла дочь в отделение неотложной помощи. Медсестра в приемном покое, не веря словам матери, пыталась обвинить женщину в нанесении малышке ожогов, чем довела и без того обеспокоенную Кейси до полного отчаяния.

К моменту появления в палате доктора, кожа девочки уже отваливалась с ее тела большими ошметками. Врач неотложки диагностировал у Хантар заразную болезнь импетиго и поместил малышку в изолятор. Несмотря интенсивное лечение, состояние кожи девочки становилось все хуже и хуже, и тогда было принято решение перевести малышку в ожоговое отделение.

Волдыри распространились по всему телу, теперь девочка уже даже не могла открывать глаза.

По мере того, как волдыри лопались, кожа продолжала отслаиваться и опадать. Наконец, несколько дней спустя, с четвертой попытки врачам все же удалось поставить Хантар верный диагноз. У малышки обнаружили стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, из-за клинической картины его еще называют синдромом ошпаренной кожи.

Как правило, токсин, вызывающий этот синдром, проникает в кожу через небольшую рану или комариный укус и, попадая в кровоток, разносится по всему организму. Это заболевание настолько редкое, что ни одна из медсестер, дежуривших в приемном покое, никогда не сталкивалась ни с одним случаем этой болезни и даже подумать не могла, что такое возможно.

Девочке назначили сильнейшие антибиотики и уже через несколько дней выписали домой. В течение последующих трех недель Хантар сбрасывала кожу, словно змея, на малышке не было ни одного живого места.

К счастью, по завершению антибактериального лечения, болезнь отступила и даже не оставила шрамов на коже девочки.