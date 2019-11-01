Из-за суеверия родители отказались удалять 4 лишних пальца на ноге сына, считая цифру 9 символом удачи

Айжун появился на свет с диагнозом полидактилия - это научное название многопалости на руках или ногах. Вместо положенных пяти пальцев на правой ноге, у него было 9. Лишние мизинцы росли через один между нормальными пальцами. А на месте отсутствовавшего большого пальца росли сразу два маленьких, формируя форму, напоминающую букву V. Родители отказались от операции, считая удаление лишних пальцев плохой приметой, так как цифра 4 по китайским суевериям означает смерть, а 9 - символ вечности.

Все свое детство мальчик испытывал душевные страдания только из-за того, что родители верили, что его 9 пальцев -это подарок небес. «Они считали, что если пальцы правильно прикрыть, то они выглядят не так уж и плохо», - вспоминает Айжун.

Парень с самого детства был полон решимости избавиться от дефекта и обратиться за медицинской помощью. Повзрослев, он сумел осуществить свою мечту, обратившись за помощью к доктору Ву Сян из хирургического госпиталя Шундэ Хепинг в Фошане.

Доктор рассказал Daily Mail, что такой тяжелый дефект очень редко встречается у взрослых людей. Как правило, его корректирует еще в раннем детстве, когда и послеоперационное восстановление проходит быстрее, и риск психологической травмы сведен к минимуму.

Для удаления лишних пальцев и реконструкции большого доктору Сян и его команде потребовалось 9 часов. Палец с наиболее естественным видом находился по краю стопы, его пересадили в середину, создав таким образом аккуратный мизинец. А из пятого пальца воссоздали новый большой.

Сейчас Айжун восстанавливается под присмотром врачей в госпитале, уже через пару недель его планируют выписать домой.

«Я думаю, теперь мои пальцы идеальны. Доктор показал мне фото моей стопы после операции, и я очень счастлив», - поделился своей радостью Айжун.