Из-за редкой патологии девочка родилась с двумя ртами и языками: фото до и после операции

Однако, когда девочка появилась на свет, выяснилось, что это второй рот с миниатюрной челюстью, непрорезавшимися зубами и языком, который работал синхронно с основным и полностью повторял его движения. Размер дополнительной челюсти составлял около 1 сантиметра. Врачи посчитали, что такая аномалия появилась из-за редчайшей патологии под названием «дипрозопия», из-за которой развивается дубль черепно-лицевых структур. За исключением этого малышка была совершенно здорова. При развитии девочка не испытывала никаких трудностей, не было и проблем при кормлении, единственная сложность заключалась в том, что у нее не опускался правый уголок рта – скорее всего, это было вызвано повреждением мышцы или нерва, возникшим из-за второго рта. Когда малышке исполнилось 6 месяцев, врачи ее прооперировали и удалили рудимент. Еще через полгода швы после хирургического вмешательства полностью прошли.

Фото: pexels, BMJ Case Reports

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!