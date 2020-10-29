Из-за редкой кисты за глазом 2-летняя малышка плачет кровавыми слезами

Однако в мае 2020 года все изменилось: глаз внезапно начал кровоточить, а зрение – стремительно ухудшаться. «Дочка заплакала кровавыми слезами, мы жутко испугались, потому что понятия не имели, нормально ли это для ее состояния», – призналась ее мать. Обеспокоенные родители срочно обратились к врачам, и в июле Милли прошла через процедуру, которая называется склеротерапией. Ее суть заключается во введении лекарства в кровеносные или лимфатические сосуды, вызывая их сокращение. После первого курса терапии у малышки появился отек глаза, который вытолкнул его из глазницы, появились боли и рвота, затем в перорбитальной области образовался синяк. Из-за этого девочку пришлось оставить в больнице, где она 3 дня провела на стероидах и морфине. Через 6 недель лечение продолжилось, и следующий курс терапии был еще сложнее первого. В итоге Милли перенесла 4 процедуры с одинаковым интервалом, в результате которых киста практически исчезла.

К сожалению, гарантии, что новообразование не вернется, врачи дать не смогли, так как оно гормонозависимое, потому половое созревание или беременность могут спровоцировать рецидив заболевания.

Фото: depositphotos

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