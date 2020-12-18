Из-за редкой болезни у женщины появились сильные боли и вырос живот, как у беременной

Несмотря на неважное самочувствие Ребекка путешествовала, преподавала йогу и танцы и старалась не замечать боль, хотя она постепенно усиливалась и в конце концов стала просто невыносимой. В начале 2020 года девушка приехала из своего вояжа по Индии в Англию и вновь отправилась к гинекологу, который обнаружил у нее атипичные клетки в шейке матки и назначил операцию, чтобы предотвратить развитие онкологии. Однако странные симптомы в малом тазу не прошли, а лишь усилились – британке даже пришлось уволиться с работы. «Однажды вечером дома у меня внезапно началось очень сильное кровотечение, – отметила Ребекка. – Мне было так больно. Это было похоже на схватки, я кричала от боли». Девушка вызвала скорую помощь, которая в тяжелом состоянии доставила ее в больницу, где ей вновь пришлось пройти обследование, которое показало, что левый яичник полностью сросся с кишечником, и оба они «прилипли» к стенке таза.

Ребекку экстренно прооперировали и провели разделение органов. И хотя она полностью еще не вылечилась, но уже чувствует себя значительно лучше, но наибольшее облегчение она испытывает из-за того, что наконец узнала причину своей затянувшейся болезни.

Фото: pixabay

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