Из-за редкой болезни у девочки началась менопауза в возрасте 5 лет

Эмили Довер было всего два года, когда ее грудь начала расти, а ее тело быстро развивалось. Когда ей исполнилось четыре года, у нее начался менструальный цикл, а в пять лет — симптомы менопаузы, сообщает британский таблоид The Mirror.

Мама девочки Тэм Довер рассказала о своей дочери и ее редкой болезни, чтобы помочь людям с похожими проблемами. Ее дочь Эмили родилась нормальной и ничем не отличалась от других детей. Однако уже через неделю она начала слишком быстро расти и много плакать. В 4 месяца она носила одежду для годовалых детей. Врачи предполагали, что она просто крупная или виной всему какой-то вирус. Однако в 2 года у девочки начала расти грудь, появился запах тела и прыщи. Тогда ее направили на более тщательное обследование.

У нее была диагностирована болезнь Аддисона, которая требует от нее регулярного анализа ДНК и генетических исследований. Расстройство означает, что ее надпочечники не производят достаточно стероидных гормонов.

У нее также врожденная гиперплазия надпочечников и расстройства аутистического спектра: расстройство сенсорной обработки и тревожное расстройство.

В 4 года у девочки начался менструальный цикл, а в пять — первые симптомы менопаузы. Сейчас ей 7 лет, она весит более 60 кг и носит одежду 44-46 размера (британский 16-18 размер). Она намного крупнее других детей и уже столкнулась с травлей в детском саду. Однако в целом ее мать отмечает, что это счастливый и жизнерадостный ребенок. В возрасте пяти лет Эмили начала лечение гормонозаместительной терапией, раз в три месяца ей требуется инъекция стоимостью около 1,5 тысяч долларов. Ее родители в том числе поделились этой историей, чтобы попросить о помощи в покрытии расходов на лечение дочери.