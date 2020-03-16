Из-за редкой болезни девушка потеряла память и перестала узнавать бойфренда

Год назад 23-летняя Джорджия Ли переболела простудой. Никто и подумать не мог, что грипп даст серьезное осложнение на мозг - у девушки диагностировали энцефалит (воспаление мозга). Это состояние может быть вызвано вирусом, проблемами с иммунной системой, бактериальными или грибковыми инфекциями. Потеря памяти, частые припадки, изменения в поведении становятся побочными эффектами перенесенного заболевания. Поначалу пациентка даже не помнила свое имя. В больнице она провела месяц.

Затем Джорджия пошла на поправку, но близкие столкнулись с тем, что девушка забыла ряд событий и людей из своей жизни. В частности, она перестала узнавать своего бойфренда. Также Ли говорила всем, что является студенткой, хотя уже закончила университет. Молодой человек Джорджии старательно пытается восстановить отношения с любимой: он много рассказывает об их романе, чтобы со временем она смогла вспомнить детали. Доктора говорят, что мужчине придется быть очень и очень терпеливым.

Сейчас Джорджия пытается сменить работу и вернуться к привычной жизни. Она также решила рассказать о своем опыте другим людям, столкнувшимся с ее диагнозом, пишет издание Unilad.co.uk.