Из-за редкой болезни девушка больше 100 раз ломала кости: «К боли я привыкнуть не могу»
Девушка поделилась с онлайн-изданием Metro, что страдает от несовершенного остеогенеза – недуга, известного также как «болезнь хрустального человека». Из-за генетических нарушений ее кости очень хрупкие, потому количество переломов, которые она пережила за свою жизнь, превысило сотню. Кроме того, у нее также диагностирован сколиоз, из-за которого она испытывает хронические боли в спине, а из-за спондилеза возникло повреждение нервов, что привело к ежедневным мышечным спазмам и дискомфорту. «Вчера я пошла к врачу, потому что сломала правую бедренную кость, а из колена левой ноги выскользнула телескопическая штанга, которую мне установили в младенчестве, чтобы укрепить ногу. И что-то подобное случается со мной регулярно», – признается Саманта.
Девушка отмечает, что многие считают, что раз она страдает от этих болезней уже долгие годы, то свыклась с ними, однако она признается, что хоть и не так паникует, как раньше, это не отменяет факта, что каждый раз это мучительно больно. И проблема не только в физическом опыте, психологически это тоже очень тяжело. «Это мешает мне нормально работать, ездить в отпуск и даже нормально ходить в туалет. Хрупкие кости влияют на мою жизнь на всех уровнях. Многие считают, что я какой-то сверхчеловек, который ничего не чувствует, но нервные рецепторы у меня такие же, как у всех», – пояснила она. Также Саманта отметила, что люди зачастую пренебрежительно относятся к обсуждению боли, потому что им, как правило, неприятно выслушивать о чьих-то постоянных страданиях: «Если вы упадете с велосипеда и сломаете колено, вам пожелают скорейшего выздоровления. Но если ваше состояние хроническое и может ухудшиться, разговор становится очень неловким».
Британка не исключает вероятности, что в ближайшем будущем ей придется столкнуться с мучительными операциями, из-за которых ее жизнь просто остановится. Однако, несмотря на столь сложное заболевание, она не теряет оптимизма и даже умудряется шутить над собой: она отмечает, что может травмироваться, просто пойдя в туалет, но при этом с никогда не произошло ничего подобного во время секса. По ее словам, именно чувство юмора и нежелание превратиться в «негативную Нэнси» помогает ей жить и находить новых друзей, и только это и имеет значение.
Фото: depositphotos
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