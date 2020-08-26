Из-за редкой болезни девушка больше 100 раз ломала кости: «К боли я привыкнуть не могу»

Девушка отмечает, что многие считают, что раз она страдает от этих болезней уже долгие годы, то свыклась с ними, однако она признается, что хоть и не так паникует, как раньше, это не отменяет факта, что каждый раз это мучительно больно. И проблема не только в физическом опыте, психологически это тоже очень тяжело. «Это мешает мне нормально работать, ездить в отпуск и даже нормально ходить в туалет. Хрупкие кости влияют на мою жизнь на всех уровнях. Многие считают, что я какой-то сверхчеловек, который ничего не чувствует, но нервные рецепторы у меня такие же, как у всех», – пояснила она. Также Саманта отметила, что люди зачастую пренебрежительно относятся к обсуждению боли, потому что им, как правило, неприятно выслушивать о чьих-то постоянных страданиях: «Если вы упадете с велосипеда и сломаете колено, вам пожелают скорейшего выздоровления. Но если ваше состояние хроническое и может ухудшиться, разговор становится очень неловким».

Британка не исключает вероятности, что в ближайшем будущем ей придется столкнуться с мучительными операциями, из-за которых ее жизнь просто остановится. Однако, несмотря на столь сложное заболевание, она не теряет оптимизма и даже умудряется шутить над собой: она отмечает, что может травмироваться, просто пойдя в туалет, но при этом с никогда не произошло ничего подобного во время секса. По ее словам, именно чувство юмора и нежелание превратиться в «негативную Нэнси» помогает ей жить и находить новых друзей, и только это и имеет значение.

Фото: depositphotos

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