Из-за редкого заболевания у 69-летней женщины сформировались «выдвижные» пальцы

69-летняя женщина из Турции, имя которой не разглашается по причине конфиденциальности, обратилась к врачам- ревматологам с жалобами на деформацию суставов кистей рук - осложнение ревматоидного артрита, от которого она страдала на протяжение 18 лет. С помощью рентгена врачи обратили внимание на то, что некоторые кости женщины были существенно укорочены, и диагностировали у пациентки мутилирующий артрит. Это тяжелый деформирующий артрит, поражающий преимущественно пальцы кистей и стоп. При этом заболевании из-за чрезмерной активности иммунной системы, клетки, отвечающие за «строительство» кости, начинают атаковать и разрушать костную ткань, приводя к ее частичной или полной атрофии.

Из-за разрушающего действия мутилирующего артрита кости кистей женщины стали настолько короткими, что она больше не могла сгибать пальцы и сжимать руку в кулак. Несмотря на то, что пальцы ее рук были заметно укорочены, стоило за них потянуть, они легко выдвигались по принципу подзорной трубы. По словам врачей женщины, такая деформация костей встречается крайне редко и поражает менее 3% людей, страдающих от ревматоидного артрита.

Несмотря на то, что восстановить подвижность пальцев и кистей рук пациентки на сегодняшний день не представляется возможным, женщине назначили комплекс иммуносупрессивных и болеутоляющих лекарственных препаратов, которые по крайней мере помогут облегчить боль и снять отечность суставов.