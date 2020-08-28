Из-за редкого заболевания кожи мальчик-подросток буквально «превращается в камень»

До начала болезни ребенок был очень активным, любил играть в футбол, а теперь он буквально заперт в собственном теле. Более того, он постоянно подвергается риску развития полиорганной недостаточности, потому что его камнеобразная кожа давит на легкие и сердце. Натали объясняет: «Это заболевание очень коварное. Поначалу оно протекает бессимптомно и начинается изнутри. А когда проявляется на коже, значит, все внутренности уже фактически поражены». Джейдену уже пришлось бросить школу, он учится на дому, большинство игр со сверстниками ему недоступны – чаще всего он просто спит из-за обезболивающих, которые вынужден принимать. Прогрессирование синдрома можно остановить, но для этого требуется большая сумма денег и терапия, доступная только в Италии, которая сейчас закрыта из-за карантина.

Фото: depositphotos

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