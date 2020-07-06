Из-за редкого заболевания кожа 5-летней девочки такая хрупкая, что мать не может обнять ее

Как передает британский онлайн-портал Mirror, кожа 5-летней Порции такая хрупкая, что мать даже не может обнять ее, так как это проявление любви может привести к ожогам третьей степени. Из-за этого заболевания первые 2 года жизни она провела в больнице, а врачи сообщили ее маме Кристи, что ее дочка вряд ли когда-нибудь сможет ходить, разговаривать и нормально играть.

Несмотря на это женщина полна решимости позволить своей малышке жить нормальной жизнью. Однако из-за этого решения ей приходится постоянно присматривать за Порцией, когда она играет на улице со своими братьями. «Сначала нам сказали, что Порция никогда не сможет жить жизнью обычного ребенка, но наша малышка доказала, что врачи ошибались. Ее болезнь возникла из-за мутации гена, из-за которой происходит недостаточная выработка коллагена в коже, из-за чего она становится хрупкой. Это очень болезненно для дочки, подобно сильным ожогам, – пояснила Кристи. – Меня мучает то, что я не могу даже утешить ее объятиями, когда она болеет, взять на руки».