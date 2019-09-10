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Патологически дружелюбен: из-за редкой болезни 4-летний мальчик не испытывает страх перед незнакомцами

У маленького Алекса из английского города Абердин синдром Вильямса. Это генетическое нарушение, которое вызывает ряд серьезных проблем со здоровьем и общим развитием. Из всего многообразия симптомов этого заболевания, Алексу достались порок сердца и дружелюбие.

Одна из особенностей синдрома Вильямса заключается в том, что он характеризуется общей задержкой умственного развития при особой развитости некоторых областей интеллекта. Поэтому, например, навыки разговорной речи у Алекса значительно выше, чем у сверстников. Что в свою очередь маскирует проблему общего развития и на первый взгляд Алекс кажется вполне здоровым. В свои четыре года мальчик невероятно общителен. Он практически всегда счастлив, очень любит людей и видит в них только хорошее. Ему не составляет абсолютно никакого труда заговорить с незнакомцами или присоединиться к группе детей, которых он впервые видит, передает британское издание Daily Mail.

Родители мальчика переживают, что из-за недостатка социальной осознанности и излишка общительности, вызванных болезнью, у Алекса напрочь отсутствует чувство опасности, что делает его уязвимым перед жестокостью нашего мира. Ведь он даже не способен идентифицировать обидные слова в речи собеседника и, соответственно, не может на них обижаться.

Помимо живого общения, Алексу доставляет удовольствие музыка и занятия танцами. В своем балетном классе он чувствует себя как рыба в воде и c удовольствием, пусть и не без труда, осваивает новые па.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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