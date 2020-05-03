Из-за редкого генетического заболевания ступни мужчины стали похожи на «гигантскую цветную капусту»

«Мои ноги очень тяжелые, особенно левая. Мне очень трудно ее поднимать и передвигать, потому в конечном итоге я просто падаю. Это очень сложно. Синдром Протея больше известен как болезнь человека-слона», – пояснил Ортега, добавив, что не может пройти самостоятельно больше 10 шагов, и его состояние постоянно ухудшается. Джеф признается, что чувствует себя постоянно униженным из-за своих ног. Он уже посетил всех возможных врачей и потерял надежду когда-нибудь найти лекарство, из-за болезни ему пришлось отказаться от мечты стать профессиональным футболистом. Мужчина уже перенес 11 неудачных операций, после чего и обратился в телепередачу, к доктору Брэду Шефферу, специалисту по лечению ног. Врач, когда увидел его ноги, был поражен и признался, что это самые большие ступни, которые он когда-либо видел. Ортега просил доктора подойти к решению проблемы радикально и просто ампутировать ему конечности.

Однако эксперт порекомендовал пациенту отказаться от ампутации, так как его кости все равно продолжат расти и могут стать острыми и проткнуть кожу. Но врач сделал слепки его ног и изготовил для него специальные ортопедические сандалии, в которых он сможет ходить. Шеффер надеется, что эта обувь улучшит качество жизни Ортеги и избавит его от боли при ходьбе, позволив ему передвигаться на собственных ногах, а не в инвалидном кресле.

Фото: depositphotos

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