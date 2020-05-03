Из-за редкого генетического заболевания ступни мужчины стали похожи на «гигантскую цветную капусту»
Его случай заинтересовал британский онлайн-портал Mirror, который ссылается на последний выпуск телепередачи на канале TLC «Мои ноги меня убивают». Мужчина за 30 лет жизни так намучился с этой проблемой, что буквально умолял врачей ампутировать ему обе конечности. Потому что даже элементарные задачи, которые большинство людей считают само собой разумеющимися, для него практически невыполнимы. Более того, его ноги не просто раздулись и стали похожи на кочаны цветной капусты, при отсутствии регулярного ухода начинают пахнуть вонючим сыром с плесенью. Найти обувь для него – это практически невозможно, да и ходить он почти не может, потому вынужден пользоваться инвалидной коляской.
«Мои ноги очень тяжелые, особенно левая. Мне очень трудно ее поднимать и передвигать, потому в конечном итоге я просто падаю. Это очень сложно. Синдром Протея больше известен как болезнь человека-слона», – пояснил Ортега, добавив, что не может пройти самостоятельно больше 10 шагов, и его состояние постоянно ухудшается. Джеф признается, что чувствует себя постоянно униженным из-за своих ног. Он уже посетил всех возможных врачей и потерял надежду когда-нибудь найти лекарство, из-за болезни ему пришлось отказаться от мечты стать профессиональным футболистом. Мужчина уже перенес 11 неудачных операций, после чего и обратился в телепередачу, к доктору Брэду Шефферу, специалисту по лечению ног. Врач, когда увидел его ноги, был поражен и признался, что это самые большие ступни, которые он когда-либо видел. Ортега просил доктора подойти к решению проблемы радикально и просто ампутировать ему конечности.
Однако эксперт порекомендовал пациенту отказаться от ампутации, так как его кости все равно продолжат расти и могут стать острыми и проткнуть кожу. Но врач сделал слепки его ног и изготовил для него специальные ортопедические сандалии, в которых он сможет ходить. Шеффер надеется, что эта обувь улучшит качество жизни Ортеги и избавит его от боли при ходьбе, позволив ему передвигаться на собственных ногах, а не в инвалидном кресле.
Фото: depositphotos
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