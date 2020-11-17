Из-за редчайшей аллергии на электричество на годы оказался заточен в стенах своего дома

Британцу потребовались годы, чтобы осознать, что он страдает от редчайшего и довольно противоречивого заболевания, называемого «электрочувствительность», также известного как «электромагнитная гиперчувствительность», «электрофобия» и «синдром непереносимости магнитного поля». До постановки диагноза, чтобы попытаться решить свою проблему, мужчина консультировался с немецкими и американскими врачами и потратил 200 тысяч фунтов стерлингов (больше 20 миллионов рублей), чтобы выяснить, что с ним происходит. «Я был самым обычным человеком, понимаете? Однако внезапно стал живым доказательством правоты тех идиотов, которые кричат об опасности 5G. Сейчас вам достаточно включить при мне свет или мобильный телефон, чтобы посмотреть, что со мной произойдет», – пояснил Бруно, добавив, что ходил по докторам в течение 4 лет, но никто не мог точно сказать, что с ним.

Раньше в доме британца был wi-fi, smart-TV и другая бытовая техника, без которой сложно представить жизнь современного человека, однако сегодня его семья сводит потребление электроэнергии к минимуму – даже не включает свет по вечерам и отопление зимой, а их бунгало выкрашено специальной краской, блокирующей радиоволны и 5G. Американские врачи во время одной из поездок Бруно, обнаружили причину, которая стала катализатором его нынешнего состояния. Он жил с рядом с полем, которое регулярно обрабатывали пестицидами, и отравился ими, что уничтожило его иммунную систему, из-за этого он стал регулярно болеть, а затем проявилась его аллергия на электричество. Из-за своего состояния мужчина крайне редко покидает свой дом, в результате оказался добровольно заточен в четырех стенах, где и проводит уже несколько лет. Сейчас семья вынуждена строить для главы семейства отдельный дом, потому что жить с тремя детьми фактически без электричества почти невозможно.

Фото: depositphotos

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