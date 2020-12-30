Из-за редчайшего заболевания здоровая 11-летняя девочка оказалась парализована ниже груди

Мать девочки, Дебби, сказала, что все произошло настолько быстро, что сначала ее малышка каталась по полу от боли, а уже через 15 минут уже совершенно ничего не чувствовала. Женщина вызвала врача, который посоветовал не ждать и везти юную пациентку сразу в больницу. В медицинском учреждении ей сделали КТ и МРТ, которые ничего не показали, но специалисты продолжили проверку и в конце концов обнаружили воспаление спинного мозга. Как только диагноз был поставлен, доктора сообщили встревоженной матери, что, к сожалению, шансы на то, что Малика вернет себе чувствительность, крайне малы. «Она может двигать левой рукой и кистью, что хорошо, потому что она левша. Она все еще может что-то делать правой рукой, но не захватывать предметы. Ей нужен постоянный уход», – пояснила Дебби, отметив, что подобные патологии у детей встречаются крайне редко.

В итоге Малика 4 месяца провела в больнице. За это время семья постаралась приспособить дом к новым потребностям девочки, которая пока вынуждена спать в гостиной на первом этаже. Дебби говорит: «Диагноз не разрушил нашу семью и малику. И хотя у нее бывают тяжелые дни, когда она злится из-за того, что с ней произошло, она по-прежнему веселая и счастливая девочка, которая заставляет всех улыбаться. Она прекрасно справилась с новыми реалиями, но переживает, что из-за стресса растеряла часть своих чудесных волос».

Фото: depositphotos

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