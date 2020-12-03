Из-за проткнувшей матку противозачаточной спирали женщина осталась с болями и потеряла память

Когда женщина обратилась к врачу, та сначала даже не смогла сразу найти спираль. После чего Труди пришлось перенести двухчасовую операцию по ее удалению. Именно тогда врачи обнаружили, что противозачаточное средство из-за неправильной установки пронзило ее матку и застряло в мочевом пузыре. «Я очень хотела, чтобы ее извлекли, но вышла из кабинета с сильным кровотечением. Меня направили в отделение неотложной помощи и экстренно прооперировали, такая сильная была у меня боль». Женщина добавила, что спираль не должна была блуждать по телу и внутренним органам — это очень опасно, она выбрала этот способ контрацепции, потому что не может принимать оральные контрацептивы по состоянию здоровья, а эту альтернативу считала совершенно безопасной и очень надежной.

После хирургического вмешательства состояние Труди начало улучшаться: память медленно, но возвращается, но она все еще страдает от сильных кровотечений и боли. «Сейчас я даже не могу думать о контрацепции, так я травмирована предыдущим опытом. Моя уверенность в себе и так ужасна, а теперь у меня еще и шрамы есть», — призналась она.

Фото: depositphotos

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