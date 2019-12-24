Из-за простуды у 49-летней женщины отказали внутренние органы и развился сепсис

Когда в новогоднюю ночь состояние Хелен резко ухудшилось, она приняла его за пик простуды и решила дать себе небольшую передышку от дел. Однако, когда через несколько дней женщина от слабости и упадка сил уснула за рабочим столом, она решила обратиться к врачу. Терапевт, не долго думая, диагностирован у Хелен «банальную простуду» и велел побольше отдыхать. Когда же на следующий день от слабости женщина не смогла даже подняться с постели и периодически теряла сознание, ее обеспокоенный муж позвонил в скорую.

После того, как врач приемного отделения больницы, куда доставили Хелен, обнаружил, что ее органы начали один за другим отказывать, женщину экстренно госпитализировали.

Как оказалось, обычная простуда спровоцировала неожиданный иммунный ответ организма, который начал атаковывать свои же собственный ткани. У Хелен диагностировали сепсис. Женщину подключили к аппаратам системы жизнеобеспечения и искусственной вентиляции легких, с помощью которых она боролась за жизнь на протяжении двух месяцев. После того, как состоянии женщины удалось стабилизировать, она все еще была настолько слаба, что даже не могла пошевелить ногами. Из-за длительного нахождения в искусственной коме мышцы Хелен настолько атрофировались, что ей пришлось заново учиться ходить.

Сегодня Хелен чувствует себя достаточно хорошо. Женщина признается, что ей потребовалось 2 года, чтобы прийти в себя после болезни. Однако обо всем, что с ней произошло, она все еще не может думать без содрогания.

«Страшно, как быстро то, что вы считаете обычным недомоганием, может перерасти в смертельно опасную болезнь…Я хочу, чтобы люди знали, как стремительно порой развивается сепсис. Если вам нездоровится и вы находите это странным, незамедлительно обращайтесь к врачу», -посоветовала женщина читателям Daily Mail.