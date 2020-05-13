Из-за пристрастия к загару молодая женщина едва не осталась без половины носа

Как передает британский онлайн-портал Dily Mail, из-за своего пристрастия британка могла потерять всю правую половину носа, так как небольшой потемневший участок кожи на ноздре, который она заметила зимой, оказался злокачественной опухолью.

Лорен рассказала, что перед Рождеством 2018 года вернулась из очередного путешествия, где активно загорала, и обнаружила небольшое потемнение на носу. Поначалу женщина не обратила на него особого внимания, однако оно постепенно начало увеличиваться в размере. Правда и это не насторожило ее – спустя полгода она отправилась в новое путешествие в Италию, где, естественно, усиленно загорала. Однако на сей раз британка все же забеспокоилась – в то время как все тело приобретало золотистый оттенок, пятно на ноздре оставалось подозрительно бледным.

По возвращении из отпуска домой Лорен первым делом обратилась в больницу, где врачи диагностировали ей базальноклеточную карценому – агрессивную форму рака кожи, которая очень быстро разрастается. «Сейчас мне стыдно признаться, – поясняет женщина. – Я не была осторожна на солнце. Не использовала защитные средства, обгорала. Пятно на носу было таким маленьким, что это не казалось очень страшным, однако врачи сказали, что рак распространяется под моей кожей и делает это быстро. А ведь я просто хотела иметь естественный загар, но, к сожалению, никогда не подходила к этому разумно».