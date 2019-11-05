passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из-за пристрастия к деликатесу мозг молодого мужчины 15 лет пожирал 13-сантиметровый ленточный гельминт

В результате чрезмерного увлечения жареными улитками у 36-летнего молодого человека из Китая развилась паразитарная инфекция. На протяжение долгих 15 лет 13-сантиметровый глист ежедневно пожирал его мозг.

Впервые попробовав жареных улиток еще в 2004 году, мужчина уже больше не мог остановиться. Однако через год регулярного употребления улиток он стал замечать потерю чувствительности левой руки и ноги, а также слабость в мышцах, сопровождающиеся частой рвотой. Его состояние ухудшалось с каждым днем, когда из-за частых эпилептических приступов и потери сознания мужчине в конечном итоге пришлось оставить работу. В поисках причины своего плохого самочувствия, мужчина провел 10 лет, скитаясь от одного врача к другому, однако никто не мог найти ответы на его вопросы и поставить диагноз. Пока в прошлом году врачи наконец-то не обнаружили корень всех зол мужчины - 13-сантиметрового ленточного гельминта, который медленно пожирал его мозг.

Поначалу врачи настаивали исключительно на медикаментозном лечении, так как в силу расположения червя в мозге, проводить операцию было бы слишком рискованно. Однако, когда мужчина обратился еще к одному специалисту за альтернативным мнением, выяснилось, что гельминт был живой и ползал внутри мозга мужчины, в прямом смысле поедая его.

Врачи приняли решение готовить молодого человека к операции, которая в конечном итоге длилась 2 часа. Сложность заключалось в том, что хирургам было необходимо удалить червя целиком, не оставив ни единого миллиметра, иначе он вырос бы вновь и продолжил питаться мозгом мужчины.

Уже после операции доктора узнали, что гельминтом, жившим в голове у мужчины, был паразит, который в основном обитает в кишечнике у кошек и собак и крайне редко встречается у людей.

По словам доктора, оперировавшего мужчину, вероятнее всего, что он заразился паразитом от улиток, которые не были приготовлены должным образом.

Фото: Vostock-photo, Twitter

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!