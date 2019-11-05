Из-за пристрастия к деликатесу мозг молодого мужчины 15 лет пожирал 13-сантиметровый ленточный гельминт
Впервые попробовав жареных улиток еще в 2004 году, мужчина уже больше не мог остановиться. Однако через год регулярного употребления улиток он стал замечать потерю чувствительности левой руки и ноги, а также слабость в мышцах, сопровождающиеся частой рвотой. Его состояние ухудшалось с каждым днем, когда из-за частых эпилептических приступов и потери сознания мужчине в конечном итоге пришлось оставить работу. В поисках причины своего плохого самочувствия, мужчина провел 10 лет, скитаясь от одного врача к другому, однако никто не мог найти ответы на его вопросы и поставить диагноз. Пока в прошлом году врачи наконец-то не обнаружили корень всех зол мужчины - 13-сантиметрового ленточного гельминта, который медленно пожирал его мозг.
Поначалу врачи настаивали исключительно на медикаментозном лечении, так как в силу расположения червя в мозге, проводить операцию было бы слишком рискованно. Однако, когда мужчина обратился еще к одному специалисту за альтернативным мнением, выяснилось, что гельминт был живой и ползал внутри мозга мужчины, в прямом смысле поедая его.
Врачи приняли решение готовить молодого человека к операции, которая в конечном итоге длилась 2 часа. Сложность заключалось в том, что хирургам было необходимо удалить червя целиком, не оставив ни единого миллиметра, иначе он вырос бы вновь и продолжил питаться мозгом мужчины.
Doctors discover five-inch tapeworm had been ‘eating away at man’s brain for 15 years’ https://t.co/FeG1HpBBpx— The Sun (@TheSun) November 4, 2019
Уже после операции доктора узнали, что гельминтом, жившим в голове у мужчины, был паразит, который в основном обитает в кишечнике у кошек и собак и крайне редко встречается у людей.
По словам доктора, оперировавшего мужчину, вероятнее всего, что он заразился паразитом от улиток, которые не были приготовлены должным образом.
Фото: Vostock-photo, Twitter
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