Из-за пристрастия к деликатесу мозг молодого мужчины 15 лет пожирал 13-сантиметровый ленточный гельминт

Впервые попробовав жареных улиток еще в 2004 году, мужчина уже больше не мог остановиться. Однако через год регулярного употребления улиток он стал замечать потерю чувствительности левой руки и ноги, а также слабость в мышцах, сопровождающиеся частой рвотой. Его состояние ухудшалось с каждым днем, когда из-за частых эпилептических приступов и потери сознания мужчине в конечном итоге пришлось оставить работу. В поисках причины своего плохого самочувствия, мужчина провел 10 лет, скитаясь от одного врача к другому, однако никто не мог найти ответы на его вопросы и поставить диагноз. Пока в прошлом году врачи наконец-то не обнаружили корень всех зол мужчины - 13-сантиметрового ленточного гельминта, который медленно пожирал его мозг.

Поначалу врачи настаивали исключительно на медикаментозном лечении, так как в силу расположения червя в мозге, проводить операцию было бы слишком рискованно. Однако, когда мужчина обратился еще к одному специалисту за альтернативным мнением, выяснилось, что гельминт был живой и ползал внутри мозга мужчины, в прямом смысле поедая его.

Врачи приняли решение готовить молодого человека к операции, которая в конечном итоге длилась 2 часа. Сложность заключалось в том, что хирургам было необходимо удалить червя целиком, не оставив ни единого миллиметра, иначе он вырос бы вновь и продолжил питаться мозгом мужчины.