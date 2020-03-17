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Из-за поцелуя родственника полугодовалый ребенок покрылся сыпью и рискует оглохнуть

Вирус дал осложнения на органы слуха.

36-летняя мать полугодовалого Линкольна не может прийти в себя. После визита родственников ребенок вдруг начал покрываться сыпью.Затем пятна на лице малыша начали пузыриться, ребенок заходился в плаче. Стефани и ее супруг поспешили с ребенком в ближайшую больницу. Выяснилось, что ребенок контактировал с человеком, у которого герпес. Вероятно, его поцелуй заразил мальчика и дал столь бурную реакцию. Более того, вирус дал осложнения на органы слуха и это может привести к глухоте. Малыша лечат антибиотиками. Врачи тем временем предупреждают: герпес опасен для маленьких детей. По статистике, которую приводит Daily Mail, каждый третий младенец умирает от герпеса.

Стефани Шейди обратилась к подписчикам в соцсетях. Женщина рассказала свою историю и настоятельно рекомендует мамам не разрешать приходящим родственникам целовать младенцев. Далеко не всегда гости знают, что являются носителями герпеса. И невозможно предугадать, чем отзовется невинный поцелуй - иммунитет младенцев не сформировался должным образом и реакция организма может быть какой угодно.

Сейчас Линкольн продолжает лечение и остается под наблюдением отоларингологов.

Фото: Pexels.com

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