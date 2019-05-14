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Из-за ожирения в Великобритании впервые за 50 лет отмечают рост преждевременной смертности

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла в Великобритании впервые с 1960-х. Эксперты связывают это с проблемой ожирения в стране. За последний год на 15% увеличилось число случаев госпитализации по причине ожирения.

Рост преждевременной смертности от сердечных приступов и инсультов зафиксирован в свежем докладе на основе данных за период 2014-2017 годов, сообщает Dailymail.co.uk. Причем тревожная статистика наблюдается не только в возрасте до 75 лет (верхняя граница для определения «преждевременной смертности»), но также и среди граждан до 65 лет.

28% взрослого населения Великобритании (более 15 миллионов человек) страдают ожирением. Нездоровый образ жизни (избыток жирной пищи, недостаток движения) сводит на нет все феноменальные успехи здравоохранения Великобритании за последние 10 лет, сетуют эксперты.

В докладе также отмечается, что на 18% выросли показатели выявления диабета, который тесно связан с ожирением и является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Текст: Зинаида Костюкович

Фото: Vostock Photo

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