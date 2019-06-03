Из-за ошибки хирурга во время операции на сердце у пациента загорелись бинты

Об операции, во время которой произошел пожар, рассказала доктор Рут Шейлор на ежегодной встрече Европейского общества анестезиологов в Вене, сообщает британское издание Daily Mail.

Сама операция состоялась в августе 2018 года в больнице Остина в Мельбурне (Австралия). 60-летнему пациенту проводили операцию на аорте и случайно прокололи одно из легких.

В прошлом человек страдал от болезни легких, и его правое легкое опухло и прилипло к его грудной клетке, которую хирурги должны были сломать, чтобы добраться до его сердца. В процессе они прокололи легкое, и из него начал выходить кислород, смешанный с анестетиком.

Хотя сам кислород не является легковоспламеняющимся, он способствует возгоранию, понижая температуру, необходимую для начала горения.

Когда хирург решил использовать инструмент для коагуляции (прижигания для закрытия ран), загорелись сухие тампоны в груди человека. К счастью, персонал тут же потушил возгорание и операция прошла в целом успешно.

Доктор Рут Шейлор рассказала, что это не первый случай хирургического пожара. И подчеркнула, что важно выработать на такой случай четкий механизм действий для хирургической бригады.

«Есть только несколько задокументированных случаев пожара в грудной полости — три с использованием грудной хирургии и три с применением коронарного шунтирования. Все они связаны с наличием сухих хирургических пакетов, электрокоагуляции, повышенных концентраций кислорода и пациентов с хронической обструктивной болезнью легких или другим ранее существовавшим заболеванием легких».