Из-за неудачной подтяжки живота женщина уже 8 лет выглядит сильно беременной

Молодая мать, как передает британский онлайн-таблоид Daily Star, поехала в Индию, чтобы сделать одновременную абдоминопластику и липосакцию всего за 2 тысячи фунтов (около 175 тысяч рублей по текущему курсу) и вернуться домой без лишней кожи и жира. К сожалению, что-то пошло не так, и после операции Луиза осталась с животом, который по размеру превосходил изначальный и огромный шрам в форме буквы W проходящий по линии бикини. Хирург заявил женщине, что это всего лишь отек и после реабилитации от него не останется и следа.

«Мне обещали, что шрам будет аккуратный и крошечный, но вместо этого он массивный и уродливый. Да и спустя неделю после операции живот так и остался огромным. Я была опустошена. Я копила на операцию много лет, а теперь мое тело разрушено. От моей уверенности в себе тоже не осталось и следа, но никто не понимает, что я чувствую. А я чувствую себя единственной женщиной в мире, которая выглядит так, будто находится на 6 месяце беременности уже 8 лет подряд», – поделилась Луиза.