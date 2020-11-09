Из-за неудачной операции весившая некогда 150 кг женщина стала похожа на дистрофика

43 - летняя Рейчел Лейу перенесла операцию, когда не смогла вернуться в свой нормальный вес после рождения четвертого ребенка. В какой-то момент ее вес приблизился к такой отметке, что она с трудом могла справляться со своими домашними обязанностями и воспитанием детей, передает издание Daily Mail. Женщине стало сложно выполнять элементарные вещи, поэтому она обратилась к специалистам, надеясь, что ей помогут избавиться от проблемы и вернуться к нормальной жизни.

По результатам обследования выяснилось, что помочь многодетной маме может только лишь операция по уменьшению желудка и, подумав, женщина согласилась на такой серьезный шаг. Операция прошла успешно и уже через три дня после операции женщину отпустили домой. Однако вскоре ей пришлось снова обратиться за помощью к медикам – страшные боли в животе не давали ей покоя. Анализы показали, что желудок был слишком сильно уменьшен и вытекающая из него жидкость вызвала тяжелую инфекцию. Состояние женщины ухудшалось, она не могла проглотить и удержать не только кусочек пищи, но и воду, и даже собственную слюну, поэтому врачам пришлось кормить ее внутривенно, чтобы она не умерла от голода.

Вес Рейчел упал до критической отметки и, по словам женщины, она была похожа на дистрофика: «У меня начали выпадать волосы и зубы, потому что я не получала питательные вещества. Я вообще не могла ничего есть». Этот кошмар продолжался несколько лет, прежде чем многодетной маме удалось восстановить желудок и справиться с анорексией. Не так давно ей провели еще одну корректирующую операцию, которая должна была помочь женщине вернуться к обычной жизни. На данный момент ей удалось немного набрать вес и перестать походить на скелет, обтянутый кожей. По словам самой Рейчел, теперь она может заниматься своими детьми и любимым делом, но ей все еще приходится следить за тем, что она ест и с осторожностью выбирать продукты, в противном случае проблем со здоровьем ей не избежать. «Сейчас мне достаточно съесть половину сэндвича с индейкой на обед и столько же на ужин, хотя раньше этого бы мне точно не хватило, я всегда была голодна. Теперь я выгляжу намного лучше, но мне приходится держать себя в руках и внимательно следить за своим здоровьем», - подытожила мама четверых детей.