Из-за неудачной операции по удалению опухоли мозга у 25-летней девушки парализовало лицо

Обнаруженная опухоль оказалась доброкачественной , и врачи решили оставить все как есть и лишь каждые шесть месяцев наблюдать за ее ростом. Со временем, беспокоящие Саманту симптомы сошли на нет только лишь для того, похоже, чтобы через четыре года вернуться с удвоенной силой. Сильнейшие головокружения дополнили проблемы со зрением. МРТ показала, что опухоль разрослась до размера 2,2 см, и врачи приняли решение ее удалить. К сожалению, во время операции произошло несчастье, риск которого обычно составляет 5%. Из-за недостаточного поступления крови в мозг у Саманты случился инсульт мозжечка, в результате которого у девушки парализовало правую часть лица и временно пропало зрение. Врачи затрудняются сказать, насколько быстро Саманте удастся восстановиться. Одни люди приходят в себя в течение нескольких дней, другие - месяцев, а к кому-то после перенесенного инсульта чувствительность лица и вовсе не возвращается.

К счастью, у Саманты со временем постепенно восстановилось зрение. Сейчас все силы девушки направлены на интенсивные занятия физиотерапией. Она заново учится таким элементарным казалось бы вещам, как пить с помощью трубочки, держать в руках стакан с водой, открывать ключом дверь, подниматься и спускаться с эскалатора и прочим навыкам повседневной жизни.

Сегодня Саманта занимается просветительской деятельностью и даже завела свой блог и аккаунт в одной из социальных сетей, чтобы документировать свою жизнь и вдохновлять собственным примером других людей, страдающих от опухоли мозга.