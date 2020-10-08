Из-за нерадивого стоматолога мальчик 7 лет прожил с застрявшей в челюсти иглой
Как сообщает онлайн-порта News Day, в 2013 году хирург-стоматолог проводил тогда еще трехлетнем малышу операцию на корневом канале. Причиной обращения к врачу стали постоянные жалобы маленького пациента на зубную боль. Во время процедуры вроде бы все прошло хорошо, но через 2 дня его матери позвонили из клиники и сообщили, что не могут найти иглу, которая использовалась во время вмешательства. Сотрудники клиники выдвинули предположение, что мальчик ее просто проглотил.
Женщина отвела сына на рентген, который показал, что игла вонзилась в левую часть его челюсти. Изначально удалять инородный предмет врачи не рекомендовали, потому что ребенок был слишком маленький, а спустя 3 года была предпринята попытка его извлечь, которая обошлась родителям в 25 тысяч долларов Тринидада и Тобаго (около 290 тысяч рублей по текущему курсу) и оказалась очень неудачной. Вторая попытка также не увенчалась успехом. В июле 2020 года отчаявшаяся мать подала на клинику и на врача в суд. В июле этого года на слушании ее иск был отклонен под предлогом, что у истца нет никаких шансов на успех в получении компенсации. Однако женщина не сдалась и подала апелляцию.
В ходе слушаний судья постановила, что первым делом врачи должны извлечь инородный предмет в специализированной клинике и только потом можно будет говорить о компенсации: «У вас ребенок с иглой в челюсти. Вас не волнует, что это необходимо решить? Сделайте это. Мы здесь, чтобы помочь ему, и это важно», — подчеркнула Пембертон. Рассмотрение дела перенесено на конец декабря 2020 года. В ноябре стороны должны отчитаться перед судьей о том, что они сделали, чтобы помочь мальчику.
Фото: depositphotos
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