Из-за неправильного лечения экземы женщина ослепла и от боли не могла нормально дышать

Потому, когда Анита начала лечение кожного заболевания стероидами, быстро почувствовала облегчение. Крем быстро облегчил течение экземы и начал заживлять кожу. Перерыв в лечении она сделала только на время беременности, но после этого вновь вернулась к крему, который вновь сделал ее кожу чистой. Однако спустя 8 месяцев после повторного начала использования крема ей молодой матери поставили диагноз «катаракта обоих глаз». «Я была очень расстроена, рассержена и шокирована, что современные препараты вызвали это! Причем катаракта развилась столь быстро, что мне требовалась операция на обоих глазах, – заявила Анита. – Из-за чрезмерного применения стероидов у меня началось отслоение сетчатки на правом глазу». Женщина добавила, что во время операции у нее возникло несколько осложнений, из-за чего спасти зрение удалось только на левом, второй глаз ослеп.

Именно после этого происшествия Анита наконец решила прекратить использование стероидов – как в виде кремов, так и кремов для лечения экземы. Она призналась, что испытала настоящее облегчение, так как осознала, что эти препараты постепенно ухудшают состояние ее здоровья. Женщина призналась, что поначалу злилась на врачей, а потом поняла, что ответственность за себя лежит только на ней. Однако у нее начался синдром отмены. У нее началась депрессия, приступы бессонницы, кожный зуд, ей было больно даже просто дышать. Кожа сначала покраснела и покрылась пузырями, а потом начала трескаться и слезать, из-за чего Анита стала похожа на жертву пожара. Но со временем кожа успокоилась, и к матери двоих детей вернулась уверенность в себе. Сейчас она призывает всех дважды подумать, прежде чем начинать лечение кожи стероидами.

Фото: facebook Anita Wong

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