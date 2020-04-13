Из-за небрежности персонала 10 новорожденных детей заразились коронавирусом
Как передает британский онлайн-портал Mirror, зараженными коронавирусом оказались по меньшей мере 10 детей. Власти провели расследование и установили, что смертельно опасная инфекция попала в организм новорожденных именно по вине персонала, а не наоборот. «У матерей был отрицательный результат тестирования на COVID-19, а у детей он оказался положительным, поэтому вывод однозначен: дети подхватили его от сотрудников роддома», – заявила в интервью министр здравоохранения Румынии Нелу Татару.
В данный момент у детей не проявляется никаких симптомов вируса, и все, кроме одного, уже находятся вместе со своими матерями дома, в изоляции. Одна испуганная молодая мать заявила, что все происходящее в последние дни было больше похоже на фильм ужасов, где персонал даже не носит защитные маски. Медицинский персонал румынского роддома действительно не носил масок, но не по собственной воле – уже неоднократно врачи и медсестры жаловались, что у них не хватает оборудования и средств защиты, именно поэтому среди медиков зарегистрировано рекордное число заболевших.
Фото: pixabay
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