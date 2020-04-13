Из-за небрежности персонала 10 новорожденных детей заразились коронавирусом

В данный момент у детей не проявляется никаких симптомов вируса, и все, кроме одного, уже находятся вместе со своими матерями дома, в изоляции. Одна испуганная молодая мать заявила, что все происходящее в последние дни было больше похоже на фильм ужасов, где персонал даже не носит защитные маски. Медицинский персонал румынского роддома действительно не носил масок, но не по собственной воле – уже неоднократно врачи и медсестры жаловались, что у них не хватает оборудования и средств защиты, именно поэтому среди медиков зарегистрировано рекордное число заболевших.

Фото: pixabay

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