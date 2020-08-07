Из-за мучительного эндометриоза девушка несколько лет избегает интимной близости

Боль бывает настолько сильной, что девушку несколько раз доставляли в больницу на скоро помощи, врачи даже прописали ей морфин и кодеин, чтобы помочь справиться со спазмами. Жасмин признается, что менструации пришли к ней в 12 лет и были очень болезненными, из-за чего ее даже рвало и начиналась диарея, однако она и подумать не могла, что все усложнится настолько и ей диагностируют эндометриоз – распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя, оно развивается у женщин репродуктивного возраста. «Раньше я была общительной и веселой, а теперь постоянно без сил, даже ходить нормально не всегда могу», – говорит она.

Это заболевание очень сильно повлияло не только на общественную, но и на личную жизнь женщины: «Я не могу заниматься сексом, потому что это так больно, – пояснила она. – И последнее, о чем я думаю, так это принести в мир ребенка, который будет обременен такими же проблемами». Однако врачи уже несколько раз заявили Жасмин, что единственное лекарство от ее состояния – именно беременность. Британка признается, что была шокирована, когда услышала такое впервые от доктора, и не знает, что ей теперь делать дальше и чем заниматься всю оставшуюся жизнь. По ее мнению, эта фраза равносильна тому, как если бы ей сказали, что ничем не могут помочь. В начале августа Жасмин вновь доставили в больницу с такими болями, что она могла только кричать. «Эндометриоз – это болезнь на всю жизнь, от нее страдает множество женщин, но почему-то мало кто ищет реальные способы ее лечить. Я очень злюсь, когда думаю об этом», – подытожила она.

Фото: facebook Jasmine O'Pray

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