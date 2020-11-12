Из-за комплекса кожных заболеваний ношение нижнего белья причиняет девушке сильную боль

Джессика регулярно пыталась облегчить раздражающие дерму побочные эффекты с помощью широкого ассортимента лечебной косметики, кремов и лекарств, но ничто не помогало. «Без преувеличения, я попробовала все: ванны, мази, лечение ультрафиолетом, но моя кожа просто впитывает все это и не перестает краснеть и зудеть, – призналась она. – Сколько себя помню, я постоянно приспосабливалась. Боль, дискомфорт, зуд, а также остракизм преследовали меня на протяжении всей жизни. Я не могу находиться на жаре, потому что вспотею и начну чесаться, на холод тоже непременно будет реакция – нормально существовать я смогу только в пузыре».

Джессика говорит, что болезнь сказалась и на ее эмоциональном состоянии: она стала депрессивной, закрытой. Кроме того, она не может носить бюстгальтеры, потому что их лямки врезаются в ее кожу под грудью, брюки, поскольку они раздражают внутреннюю поверхность бедер, а когда псориаз обостряется, у нее даже отваливаются ногти – все это лишает девушку возможности вести полноценную жизнь. Британка уже отчаялась не то, что вылечиться, а хотя бы немного облегчить свое состояние, но обнаружила в аптеке недорогой безрецептурный крем на основе растительных ингредиентов от экземы и псориаза. Ни на что особо не надеясь, она купила его и была удивлена, заметив улучшение в своем состоянии: «Я начала использовать это средство на руках и ногах, и оно сразу же успокоило кожу, убрало покраснения и зуд, потому я решила намазать им все лицо и тело. Изменения поразительны. У меня стало меньше пятен, неприятных ощущений и раздражения, раны стали заживать. Это какое-то маленькое чудо».

Фото: pexels

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