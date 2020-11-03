Из-за эндометриоза женщина страдает от вздутия живота, а люди думают, что она беременна

Эбби говорит, что врачи поставили ей эндометриоз четвертой стадии, и это самая тяжелая форма заболевания, которая влияет на фертильность. У женщины действительно еще до выяснения диагноза случился выкидыш, потому, когда незнакомцы спрашивают, не в положении ли она, это вновь и вновь возвращает ее к трагическим воспоминаниям. «Проблема деторождения волнует меня очень сильно. Я постоянно думаю, смогу ли иметь детей, – признается она. – Однако однозначного ответа на этот вопрос нет». Помимо перечисленного эндометриоз характеризуется и другими неприятными симптомами, в частности мигренями, болями в мочевом пузыре, хронической усталостью, обильными месячными и сильными запорами. Эбби признается, что у нее есть они все, что мешает ей жить полноценной жизнью. Чтобы справиться с заболеванием или хотя бы облегчить свое состояние, девушка уже пошла в спортзал и скорректировала диету, однако врачи рекомендуют ей либо зачать ребенка, либо начать принимать противозачаточные.

Фото: facebook Abbie Eckert

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