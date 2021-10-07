Из-за чего некоторые люди путают лево и право — и когда это может быть признаком болезни

Как сообщает специалист, определить, например, где верх или низ, что дальше или ближе, возможно по ощущениям. В свою очередь, обозначить «лево» и «право» мы можем только благодаря тому, как нас научили и что мы запомнили.

Тому, что человек с детства путает стороны, есть несколько объяснений, уточнила Анна Кутькова в беседе с «Пятым каналом». Возможно ребенка обучали данному навыку в неподходящее время: слишком рано или, наоборот, поздно. Также причиной неправильной ориентации в пространстве нейропсихолог называет следующее: «Очень часто взрослые, объясняя что-то ребенку, сами "зеркалят", путаются, и в связи с этим ребенок неправильно усваивает эти понятия и так и идет с этим дальше по жизни».

Однако если человек резко стал путать «лево» и «право», стоит убедиться в отсутствии заболеваний мозга. Для этого надо определить наличие других сопутствующих симптомов, вроде нарушения речи, письма, ориентировки в пространстве. Анна Кутькова отмечает, если дезориентация происходит в окружающем пространстве, а также распространяется на тело человека, лучше посетить невролога.