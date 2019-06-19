Из-за бума приложений для знакомств женщины за 50 стали чаще делать пластические операции

Согласно новому отчету Американского общества пластических хирургов, в 2018 года на 50 000 человек больше старше 55 лет прошли косметические процедуры, в отличие от 2017 года, сообщает британское издание Daily Mail.

Дамы за 55 выбирают в основном процедуры на лице или липосакцию. По словам Анн Тейлор, доктора медицины, сертифицированного пластического хирурга в Колумбусе (штат Огайо, США), все большее число ее пожилых пациентов говорят ей, что они хотят выглядеть лучше на селфи, когда они снова выходят в пространство знакомств.

«Например, многие из моих пациентов выражали беспокойство по поводу их шеи или двойного подбородка, особенно когда речь идет о том, чтобы смотреть вниз, чтобы сделать фото или общаться в видеочате на своих телефонах», — отмечает доктор Тейлор.