«Из-за боли я даже плакала»: Глюк'oZa рассказала о перенесенной операции

Известные люди часто сталкиваются с критикой в Сети. Так, подписчики блога Глюк'oZы советовали популярной певице не следовать моде на спортивную обувь и чаще носить туфли на каблуках. За сочетание кросовок с платьем артистка и вовсе получала весьма грубые упреки. Сегодня Наталья Ионова рассказала о перенесенной операции и о том, почему вынуждена избегать элегантную обувь.

«Какое же счастье — просто бежать и не чувствовать боли! Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно — выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет, и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! Мои хорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении. И помните, что именно хорошее самочувствие — отправная точка счастья», — написала она в блоге.