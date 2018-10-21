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«Из-за боли я даже плакала»: Глюк'oZa рассказала о перенесенной операции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Ионовой

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32-летняя Наталья Ионова объяснила, почему почти не носит каблуки.

Известные люди часто сталкиваются с критикой в Сети. Так, подписчики блога Глюк'oZы советовали популярной певице не следовать моде на спортивную обувь и чаще носить туфли на каблуках. За сочетание кросовок с платьем артистка и вовсе получала весьма грубые упреки. Сегодня Наталья Ионова рассказала о перенесенной операции и о том, почему вынуждена избегать элегантную обувь.

«Какое же счастье — просто бежать и не чувствовать боли! Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно — выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет, и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! Мои хорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении. И помните, что именно хорошее самочувствие — отправная точка счастья», — написала она в блоге.

Поклонники наперебой поздравляют певицу с выздоровлением. Присоединяемся к добрым пожеланиям!

Фото и видео: instagram

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