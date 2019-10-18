Из-за аллергии на холод и жару 7-летний мальчик не выходит на улицу больше, чем 20 минут

Мама Томми, 26-летняя Абигейл МакДоналд, не может защитить сына от холода, укутав в теплую одежду, так как его аллергия также усугубляется под воздействием тепла. Первые тревожные колокольчики прозвучали, когда мальчику было всего 5 лет. Тогда Абигейл обратила внимание на мелкую сыпь на теле сына, которую поначалу приняла за вирусную инфекцию. Однако, уже на следующий день мальчик с ног до головы покрылся красными пятнами, начал жаловаться на боли в желудке и груди, его лицо сильно отекло. Родители тут же отвезли Томми в отделение неотложной помощи, где мальчику прописали антигистаминные препараты и сделали укол адреналина. Врачи диагностировали у ребенка хроническую уртикарию или, как ее еще называют, холодовую аллергию.

В некоторых случаях такой вид аллергии как у Томми может приводить к анафилактическому шоку, когда опухшие язык и гортань перекрывают дыхательные пути.

Со временем Абигейл заметила, что не только холодная погода, но и жара вызывает у Томми серьезную аллергическую реакцию. Она живет в постоянном страхе за сына, так как любая перемена температуры приводит к аллергии и требует немедленного медицинского вмешательства. Для поддержания мальчика в здоровом состоянии, температура воздуха на улице и в помещении должна быть в пределах 20 ° C

Непредсказуемая реакция организма Томми на смену температур серьезно ограничивает его активность, он не может путешествовать и встречаться с друзьями так часто, как хотелось бы. Для того, чтобы избежать негативного воздействия холода или жары на организм, в зимнее время мальчик носит одежду из хлопка, избегая изделий из шерсти и флиса. А летом — одежду для плавания с защитой от ультрафиолетовых лучей. Но, даже несмотря на все меры предосторожности, которые Томми принимает, чтобы не заболеть, он не может проводит на улице более 20 минут.

За последние несколько лет мальчик научился самостоятельно распознавать первые симптомы аллергической реакции, при приближении которых сразу же принимает антигистаминные препараты. Хотя из-за своего недуга он по-прежнему частый гость детской больницы.