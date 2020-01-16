Из-за аллергии на антидепрессант мужчина остался без кожи

Джонатан Лэйрд провел две недели с закрытыми глазами, а его лицо скрывала маска из свиной кожи. Врачи сделали все, чтобы спасти молодого мужчину, чье лицо покрылось мокнущими язвами.

И все из-за аллергии на прописанный антидепрессант. В 2016 году Джонатану поставили диагноз биполярное расстройство. спустя месяц после того, как он начал препарат, его ротовая полость покрылась волдырями и язвочками. Мужчина чувствовал покалывание в глазах, заставлявшее постоянно щуриться от болевых ощущений.

Состояние быстро ухудшалось и вот уже волдыри и язвы появились на лице мужчины. Врачи диагностировали у британца синдром Стивенса-Джонсона. Это тяжелое аллергическое заболевание, при котором иммунная система атакует клетки кожи, а также слизистой оболочки ротовой полости, глаз. Беззащитные ткани тут же атакует инфекция, пишет Daily Mail.

Чтобы спасти пациента, доктора наложили ему маску из свиной кожи - она позволяет сохранять поврежденные ткани, раны под ней стерильными. К тому же две недели Лэйрд провел с закрытыми глазами. Веки склеили, чтобы защитить пациента от гиперчувствительности к свету.