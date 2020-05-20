Из-за 5 неудачных пластических операций мать троих детей стала похожа на шарпея

Несмотря на эти испытания, женщине удалось похудеть практически вдвое, однако из-за этого у нее образовались излишки рыхлой кожи, из-за которых ее миниатюрная фигура все равно казалась очень объемной, кроме того, обвисла грудь, появились ужасные растяжки, по ее словам, она буквально была похожа на шарпея. «После четвертой операции по уменьшению желудка, я хорошо похудела и выглядела просто прекрасно в одежде, но голая была похожа на морщинистую собаку». Тогда Кэтрин решилась «исправить» урон, нанесенный ее телу сбросом веса. Она продала акции, которые у нее были, и из вырученных денег решила выделить 20 тысяч долларов (около 1,5 миллионов рублей) на комплексную подтяжку всего тела и операцию по коррекции формы груди. Операцию она решила делать в Индии, чтобы сэкономить, но хирургическое вмешательство вновь прошло неудачно – у нее образовались некрасивые рубцы и свисающие складки возле нового бюста.

Кэтрин призналась, что чувствует себя опустошенной: ее грудь выглядит просто уродливо, на теле дорожная карта из шрамов, кроме того, она страдает от болезненной инфекции. «Я думаю, что зашла в тупик: моя грудь асимметрична, сильно изранена и просто ужасна. Вместо подтяжки бюста мне поставили импланты, но это не то, что я хотела. Также мне должны были сделать подтяжку шеи, лица, живота, верхнюю и нижнюю блефаропластику. Врач решил делать все в два этапа. Каждая операция длилась 8 часов. Однако все также прошло не слишком успешно. Теперь я не провожу много времени у зеркала, но у меня нет денег, чтобы все это исправить. К счастью, одежда многое скрывает», – пояснила отчаявшаяся женщина.

Фото: facebook

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