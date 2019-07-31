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У женщин с диабетом чаще появляются мертворожденные дети

Ученые ищут способ решить эту проблему.

Новое исследование показало, что у женщин с диабетом вероятность рождения мертворожденного ребенка более чем в четыре раза выше, чем у женщин без этого заболевания, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи из Университета Глазго просмотрели записи почти 4000 шотландских диабетических матерей. Они обнаружили, что высокий уровень сахара в крови у беременных диабетиков является «фактором риска» у мертворожденных. Исследование показало, что индекс массы тела (ИМТ) женщин с диабетом также является критическим фактором.

«Важно, чтобы женщины, страдающие диабетом, помнили об этом и имели возможность получить доступ к соответствующим предварительным концептуальным консультациям, даже если они не планируют беременность», — отметила доктор Шарон Макин, которая проводила исследование.

«Женщинам, страдающим диабетом, следует также связаться с их диабетической клиникой, как только они получат положительный тест на беременность, чтобы мы могли поддержать их на раннем этапе».

Ученые также подчеркнули, что важно проверить гипотезу, могут ли более ранние роды при диабетической беременности предотвратить мертворождение.

Исследование включало 5 392 ребенка, родившихся от 3 847 матерей с диабетом в Шотландии в период с апреля 1998 года по июнь 2016 года.

У матерей с диабетом 1 типа вероятность рождения мертворожденного ребенка была более чем в три раза выше, а у матерей с типом 2 — как минимум в четыре раза выше.

Показатели мертворождения составляли 16,1 на 1000 рождений у женщин с диабетом 1 типа и 22,9 на 1000 рождений при диабете 2 типа по сравнению с 4,9 на 1000 рождений в общей популяции.

Доктор Эмили Бернс, руководитель отдела исследований в Diabetes UK, сказала: «Большинство женщин с диабетом имеют здоровую беременность и здоровых детей, но это исследование подтверждает важность поддержки женщин в управлении уровнем глюкозы в крови, если они планируют беременность, чтобы максимально снизить риск осложнений».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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