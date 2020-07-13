Испытания завершены: когда начнется производство российской вакцины против COVID-19
Как сообщают «РИА Новости», испытания начались еще 18 июня, и вот первая группа добровольцев уже готовится к выписке в ближайшую среду, 15 июля, вторая группа отправится домой 20 июля. Однако промышленное производство вакцины в России начнется в лучшем случае ближе к осени, но более точные сроки прогнозировать на данном этапе вряд ли возможно. Все будет зависеть от дальнейших испытаний и обработки полученных данных. Об этом изданию заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.
«Прошел только первый этап испытаний — испытание безвредности для людей. Надо понимать, что это далеко не завершение испытаний, они будут продолжены. Но это обнадеживает и подтверждает, что РФ обладает необходимым технологическим потенциалом», — пояснил эксперт, добавивший, что путь от вакцинного препарата до массового производства очень длинный, ведь лекарство должно быть доступно всему населению. Между тем за последние сутки, согласно данным на 13 июля 2020 года, зафиксировано рекордное число заболевших. ВОЗ сообщает о 230 370 подтвержденных случаях. Из них 6537 человек в России. Удерживает лидерство по-прежнему США, следом с большим отставанием от лидера печального рейтинга идет Бразилия, затем Индия, РФ на четвертом месте. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в мире за время пандемии преодолело отметку в 12,5 миллионов человек, выздоровели больше 7 миллионов человек, скончались почти 570 тысяч.
Фото: depositphotos
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