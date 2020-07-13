Испытания завершены: когда начнется производство российской вакцины против COVID-19

«Прошел только первый этап испытаний — испытание безвредности для людей. Надо понимать, что это далеко не завершение испытаний, они будут продолжены. Но это обнадеживает и подтверждает, что РФ обладает необходимым технологическим потенциалом», — пояснил эксперт, добавивший, что путь от вакцинного препарата до массового производства очень длинный, ведь лекарство должно быть доступно всему населению. Между тем за последние сутки, согласно данным на 13 июля 2020 года, зафиксировано рекордное число заболевших. ВОЗ сообщает о 230 370 подтвержденных случаях. Из них 6537 человек в России. Удерживает лидерство по-прежнему США, следом с большим отставанием от лидера печального рейтинга идет Бразилия, затем Индия, РФ на четвертом месте. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в мире за время пандемии преодолело отметку в 12,5 миллионов человек, выздоровели больше 7 миллионов человек, скончались почти 570 тысяч.

Фото: depositphotos

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