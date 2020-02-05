passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Испугавшись коронавируса, молодожены отказались прийти на собственную свадьбу

Но не стали лишать гостей праздника — банкет состоялся!

Вспышка коронавируса, признанная ВОЗ чрезвычайной угрозой международного масштаба, заставляет людей проявлять осторожность. Даже когда дело касается такого счастливого события, как свадьба. Например, молодожены из Сингапура решили не присутствовать на празднике в их же честь!

Все потому, что пара незадолго до свадьбы побывала в городе рядом с печально известным теперь Уханем - там живут родители жениха. Таким образом, теоретически они могли контактировать с зараженными людьми. Инкубационный период, когда болезнь не дает о себе знать, длится 14 дней (в иных случаях — 21). Чтобы не рисковать, пара решила не посещать банкет по случаю собственной свадьбы. Пригодились современные средства видеосвязи: они приветствовали гостей с огромного экрана, установленного в зале ресторана, пишет China Press.

Родные и друзья молодой семьи поднимали тосты в их честь, но не имели возможности поздравить лично. В остальном свадьба была традиционной. И, конечно же, все надеются, что молодожены не инфицированы — это затем должен подтвердить соответствующий тест.

Напомним, вакцины от коронавируса пока не существует, на ее создание и тестирование понадобится не меньше полугода, говорят эксперты. Тем временем жертвами смертельного вируса уже стали почти четыреста человек, случаи инфицирования выявлены в 23 странах. Самолеты Воздушно-космических сил России начали эвакуацию наших граждан с зараженных территорий Китая.

Фото и видео: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!