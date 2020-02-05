Испугавшись коронавируса, молодожены отказались прийти на собственную свадьбу

Вспышка коронавируса, признанная ВОЗ чрезвычайной угрозой международного масштаба, заставляет людей проявлять осторожность. Даже когда дело касается такого счастливого события, как свадьба. Например, молодожены из Сингапура решили не присутствовать на празднике в их же честь!

Все потому, что пара незадолго до свадьбы побывала в городе рядом с печально известным теперь Уханем - там живут родители жениха. Таким образом, теоретически они могли контактировать с зараженными людьми. Инкубационный период, когда болезнь не дает о себе знать, длится 14 дней (в иных случаях — 21). Чтобы не рисковать, пара решила не посещать банкет по случаю собственной свадьбы. Пригодились современные средства видеосвязи: они приветствовали гостей с огромного экрана, установленного в зале ресторана, пишет China Press.

Родные и друзья молодой семьи поднимали тосты в их честь, но не имели возможности поздравить лично. В остальном свадьба была традиционной. И, конечно же, все надеются, что молодожены не инфицированы — это затем должен подтвердить соответствующий тест.