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Искусственная «утроба» заменит инкубаторы и поможет сохранить жизнь недоношенным младенцам

Ученые из Нидерландов получили грант в размере 3 млн евро на изобретение искусственного прототипа матки, который повысит шансы на выживание недоношенных детей. Искусственная утроба придет на смену инкубаторам и технологии искусственного дыхания, которые используются в настоящее время для сохранения жизни недоношенных детей. 

По статистике, половина младенцев, родившихся с 24-ю по 28-ю неделю беременности женщины, не выживают. Цель нового изобретения — помочь крайне недоношенным малышам пройти через этот критический период с минимальными потерями.

Недоношенные дети часто страдают от осложнений, потому что их легкие и кишечник не смогли должным образом усвоить кислород и питательные вещества, необходимые для здорового развития. В последующем это может негативно сказаться на зрении, дыхании, а также на работе головного мозга малыша.

Искусственная матка призвана полностью имитировать человеческую утробу. Находясь в этой среде, младенцы будут чувствовать, видеть, обонять и слышать все то же самое, что и в настоящей материнской утробе.

В реплике матки не будет применяться традиционная технология искусственного дыхания, вместо этого кислород и питательные вещества будут поступать к ребенку через пуповину с помощью суррогатной плаценты. Система, которая делает это возможным, будет постоянно следить за состоянием малыша: его сердцебиением, кислородом, мозговой и мышечной активностью.

Продление эмбрионального развития недоношенных детей в искусственной утробе до 28 недель поможет снизить самый серьезный риск преждевременной смертности до 15 процентов.

Ожидается, что прототип утробы будет готов в течение пяти лет.

Фото: Vostock-photo

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