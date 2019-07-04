Искусственная кома и удаление конечностей — так врачи спасли женщине жизнь

Женщина упала в обморок, когда ухаживала за своей страдающей деменцией матерью. В результате выяснилось, что у нее самой серьезные проблемы со здоровьем: чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ввести ее в искусственную кому и ампутировать конечности, сообщает британское издание Daily Mail.

Англичанка Кэтлин Махер внезапно потеряла сознание в своем доме в Джарроу и была срочно отправлена ​​в реанимацию в феврале 2018 года.

Бывшая секретарша была здорова до того, как упала в обморок. Она была опекуном ныне покойной матери, которая страдала деменцией. Но однажды ночью она почувствовала дрожь, боль, а потом потеряла сознание, когда заправляла постель своей матери.

Ее брат Энтони нашел ее у подножия кровати и доставил в отделение для высокопоставленных лиц в больнице Саут-Шилдс.

Медики обнаружили у нее полиорганную недостаточность, вызванную несколькими основными инфекциями.