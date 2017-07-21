Хорошие новости для тех, кто все время беспокоится по поводу собственного здоровья: ученые заявили, что ипохондрия продлевает жизнь.

Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показало, что вечно ноющие и всего боящиеся ипохондрики живут подольше любого оптимист. Ученые из университета Эдинбурга пришли к таким выводам, проанализировав результаты опроса более, чем 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Добровольцам было предложено ответить, каким они считают свое здоровье: прекрасным, хорошим, нормальным или плохим. Кроме того, оценивался уровень эмоциональной уравновешенности участников. В целом, среди эмоционально неустойчивых людей уровень смертности был несколько выше, чем у стабильных опрошенных. А вот те, кто оценивал свое здоровье как ужасное (проще говоря, ипохондрики), имели меньший уровень смертности.

Дело в том, что люди, переживающие по поводу своего здоровья, как правило, больше о нем заботятся, регулярно проходят обследования, ищут лучших врачей «про запас» и в целом больше интересуются медициной. В результате попадают на лечение, когда шансы на победу еще высоки. По этой причине продолжительность их жизни возрастает.

Фото: istockphoto.com