Инфицированная коронавирусом женщина родила дочь и пошла на поправку

Женщина родила дочь на 38-й неделе, чуть раньше срока. Причиной тому послужило ухудшившееся состояние роженицы - она инфицирована коронавирусом. Напомним, среди симптомов болезни слабость, мышечные боли, кашель, повышение температуры.

Врачи решили провести внеплановое кесарево сечение. Девочка появилась на свет здоровой - анализы на коронавирус чистые, сообщает портал ECNS. Любопытно, что мама девочки пошла на поправку, однако они с дочерью пока изолированы друг от друга.

Персонал, принимавший роды, проходит тесты на обнаружение коронавируса. Уже известны случаи заражения врачей, контактировавших с больными.

На данный момент жертвами коронавируса стали порядка 400 человек. Случаи заболевания зафиксированы в более, чем 20 странах. В России, распоряжением премьер-министра, вирус включен в список пятнадцати особо опасных заболеваний.