Иммунолог спрогнозировал срок отмены масочного режима в России

По его словам, это произойдет к концу весны. Как уточнил специалист, средства индивидуальной защиты можно будет не носить, когда среди россиян сформируется достаточная иммунная прослойка.

Жемчугов уточнил, что в каждом российском регионе должно быть 60-70% людей с антителами. Только тогда можно будет подумать об отмене масочного режима. Необходимо учитывать тех, кто уже перенес коронавирус, и тех, кто вакцинировался. По словам эксперта, к этому показателю сейчас ближе всего находится Москва.