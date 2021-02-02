Иммунолог спрогнозировал срок отмены масочного режима в России
По его словам, это произойдет к концу весны. Как уточнил специалист, средства индивидуальной защиты можно будет не носить, когда среди россиян сформируется достаточная иммунная прослойка.
Жемчугов уточнил, что в каждом российском регионе должно быть 60-70% людей с антителами. Только тогда можно будет подумать об отмене масочного режима. Необходимо учитывать тех, кто уже перенес коронавирус, и тех, кто вакцинировался. По словам эксперта, к этому показателю сейчас ближе всего находится Москва.
«Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — подчеркнул специалист.
Как передает радио Sputnik, Жемчугов отметил, что сейчас люди могут снимать маски на улице во время прогулок на природе. По его словам, чем быстрее и шире будет проходить прививочная кампания, тем велика вероятность быстрого снятия ограничительных мер.
За последние сутки в РФ заболели коронавирусом 16 643 человека. За все время инфекцией заразились 3 884 730 человек, погибли за все время 74 158 жителей.
Фото: pixabay.com
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