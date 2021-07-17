Иммунолог Николай Крючков рассказал, при каких условиях можно победить коронавирус

Всемирная организация здравоохранения и российский Минздрав установили сроки ревакцинации против коронавируса — полгода. Иммунолог Николай Крючков полностью поддерживает необходимость вакцинации, но уверен, что такую частую ревакцинацию можно будет избежать: «Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет. Это так не работает. Если сделать все правильно, то к лету следующего года все преимущественно закончится, и будет необходимо только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации и где COVID продолжит пылать», — об этом в субботу, 17 июля, заявил иммунолог Николай Крючков в интервью сайту MK.ru.

Николай дал примерные прогнозы на максимальную вакцинацию населения: «Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакнцинации, нам понадобится месяцев 7-8. К марту будет четко видно, будут ли вспышки. Но, к несчастью, при низких темпах вакцинации вирус успевает адаптироваться к вакцинам. И это тоже проблема», — добавляет он.

В противном случае, вакцину придется повторять каждые полгода, пока эпидемия не утихнет. Крючков объяснил, почему именно такой срок нужен между вакцинами: ввиду невозможности определить необходимое количество антител для полной защиты от вируса, для профилактики нужно будет делать прививку часто: «Плюс, вирус мутирует и уходит все дальше от своего прародителя», — передает MK.ru.