Иммунитет против всех типов коронавируса реален: ученые сказали, когда он выработается

Последние дни количество зараженных растет с какой-то немыслимой скоростью. Всему виной “омикрон”, из плюсов которого стоит отметить более легкую форму и меньшую длительность восстановления. Важным открытием американских ученых стало то, переболевших "омикроном" формируется иммунитет против этого штамма коронавируса и частично усиливается защита от других вариантов SARS-CoV-2, включая "дельту".

Исследователи решили провести опыт на трансгенных мышах с повышенной экспрессией человеческого ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Животным вводили 3 варианта вируса, а затем следили за их состоянием в течение недели.

В результате работы ученые пришли к выводу, что у вакцинированных людей инфекция "омикрон" должна эффективно индуцировать иммунитет против самой себя и усиливать защиту от других вариантов.