Играющие в компьютерные игры мальчики реже страдают депрессией
Исследователи проанализировали данные 11 341 подростка, родившихся в Великобритании в период с 2000 по 2002 год. 11-летних подростков спросили, сколько времени они проводят в социальных сетях, играют в видеоигры и просматривают веб-страницы. Три года спустя они ответили на вопросы о депрессивных симптомах, таких как плохое настроение, потеря удовольствия и плохая концентрация. Также принимались во внимание социально-экономический статус, уровни физической активности, сообщения об издевательствах и предыдущие эмоциональные симптомы.
По словам ученых, мальчики, которые ежедневно играют в видеоигры, могут извлечь выгоду из этого занятия с точки зрения психического здоровья. Исследователи пришли к выводу, что ленивые представители сильного пола, которые не занимаются спортом, но много времени проводят рядом с компьютером, реже страдают от депрессии в более позднем возрасте (в среднем на 24% меньше депрессивных симптомов наблюдалось у тех, кто играл ежемесячно).
По словам ученых, менее активным мальчикам могут быть полезны определенные аспекты видеоигр, такие как решение проблем или сотрудничество, которые поддерживают психическое здоровье.
Активно использующие Сеть девочки, наоборот, в 14 лет страдали от депрессивных симптомов на 13% чаще. «Взаимосвязь между экранным временем и психическим здоровьем сложна, и нам все еще нужны дополнительные исследования, чтобы понять ее», - подчеркнул старший автор, доктор Матс Халлгрен из Каролинского института в Швеции.
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Фото: pexels.com
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