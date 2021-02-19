Играющие в компьютерные игры мальчики реже страдают депрессией

По словам ученых, мальчики, которые ежедневно играют в видеоигры, могут извлечь выгоду из этого занятия с точки зрения психического здоровья. Исследователи пришли к выводу, что ленивые представители сильного пола, которые не занимаются спортом, но много времени проводят рядом с компьютером, реже страдают от депрессии в более позднем возрасте (в среднем на 24% меньше депрессивных симптомов наблюдалось у тех, кто играл ежемесячно).

По словам ученых, менее активным мальчикам могут быть полезны определенные аспекты видеоигр, такие как решение проблем или сотрудничество, которые поддерживают психическое здоровье.

Активно использующие Сеть девочки, наоборот, в 14 лет страдали от депрессивных симптомов на 13% чаще. «Взаимосвязь между экранным временем и психическим здоровьем сложна, и нам все еще нужны дополнительные исследования, чтобы понять ее», - подчеркнул старший автор, доктор Матс Халлгрен из Каролинского института в Швеции.

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