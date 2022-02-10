«И жили они долго и счастливо»: брак снижает риск преждевременной смерти

В результате, используя полученную информацию, эксперты выяснили, что одинокие люди в обсуждаемый период умирали в 2 раза чаще по сравнению с теми, кто состоял в браке.

Для мужчин увеличение риска преждевременного летального исхода связано в большей степени с разводом. Так, на 100 000 пришлось 2319 смертей людей, которые прошли процедуру расторжения брака. Еще 2077 умерших были холостяками, а 1640 — вдовцами. Соответствующие показатели среди женатых мужчин были самыми минимальными — 1073 случая.