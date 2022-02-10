passion.ru
1 мин.

«И жили они долго и счастливо»: брак снижает риск преждевременной смерти

Специалисты Офиса национальной статистики Великобритании провели исследование, в результате которого определили влияние брака на продолжительность жизни человека. Для сбора необходимой информации было проанализировано около 5 миллионов смертей в период с 2010 по 2019 год среди взрослых жителей Туманного Альбиона старше 20 лет.
«И жили они долго и счастливо»: брак снижает риск преждевременной смерти

В результате, используя полученную информацию, эксперты выяснили, что одинокие люди в обсуждаемый период умирали в 2 раза чаще по сравнению с теми, кто состоял в браке.

Для мужчин увеличение риска преждевременного летального исхода связано в большей степени с разводом. Так, на 100 000 пришлось 2319 смертей людей, которые прошли процедуру расторжения брака. Еще 2077 умерших были холостяками, а 1640 — вдовцами. Соответствующие показатели среди женатых мужчин были самыми минимальными — 1073 случая.

Хотя женщины и без того живут дольше представителей противоположного пола, одиночество им тоже не идет на пользу. По статистике, также на 100 000 пришлось 1307 смертей одиноких дам, 1230 — вдов, а 1114 умерших были разведены. Однако среди замужних женщин количество летальных исходов составляло 699 случаев.

Специалисты считают, что люди, состоящие в браке, живут дольше, что связано с заботой партнеров друг о друге. Они не только следят за физическим здоровьем супруга, но и проявляют психологическую поддержку, что позволяет уменьшить стресс и прочее. Об этом пишет «Медик Форум».

Фото: freepik.com

Новости партнеров
О чем говорят